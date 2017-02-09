Diplomalı cahiller Osmanlı'nın torunlarına neden saldırıyor?

Sultan 2. Abdulhamid’in torunlarından Nilhan Osmanoğlu’nun referandumda ‘evet’ diyeceğini açıklaması ve ardından Parlamenter sistemi eleştirmesi üzerine FETÖ, PKK, CHP ve Doğan medyasının linç kampanyasına maruz kaldı.

En büyük tepkiyi Hürriyet yazarı Gülse Birsel alırken, Birsel'e iki yazı ile destek veren Ahmet Hakan da bu tepkilerden nasibini aldı. Ardından Halk TV ekranlarında Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'in Nilhan Osmanoğlu hakkındaki iğrenç yorumları büyük tepki topladı. Saldırılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyadan büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Ne yazık ki Nilhan Osmanoğlu'na gazetelerde ve internet sitelerinde yeteri kadar sahip çıkılamadı.

Sabah yazarları Engin Ardıç ve Haşmet Babaoğlu bugünkü köşelerini Nilhan Osmanoğlu'na yönelik linç kampanyasına ayırdı.

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