Dünya devinden Türkiye’ye teklif

Türkiye’ye orta menzilli hava savunma füzesi için bir teklif de MEADS şirketinden geldi.

Her türlü teknoloji transferi için hazır olduklarını belirten MEADS Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Mirko Niederkofler, "Geçen yıldan bu yana Türk yetkililer ile görüşüyoruz. Her türlü işbirliğine ve teknoloji transferine hazırız. Bu konuda bir kısıtlamamız yok. Türkiye isterse hava savunma füze sistemimizde Roketsan'ın, Aselsan'ın geliştirdiği roket, radar ve yazılımlar kullanabilir. Sistem gelişmiş radar ağı ile daha az batarya ile operasyon yapabiliyor" dedi.

Türkiye uzun yıllardır hava savunma sistemleri konusunda orta ve yüksek irtifa için füze alım için çalışmalar yapıyor. Türkiye, NATO'dan güney sınırının korunması için füze bataryası talep etmişti.

360 DERECE RADAR AĞI

Sistemin en büyük avantajı, 360 derece radar sistemi. Toplam 4 milyar dolara mal olan araştırma geliştirme sonrasında ortaya çıkan füze sistemi, hit-to-kill olarak adlandırılan balistik füzeyi havada vurup tamamen yok etme özelliğine de sahip.

Askeri nakliye uçakları ile istenilen bölgeye kısa sürede götürülebilen sistem, PAC-3 MSE füzeleri kullanılıyor. 2013'te ilk atış testini yapan MEADS için Almanya alım görüşmelerini önümüzdeki aylarda tamamlayarak kontrat imzalayacak.

