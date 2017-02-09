Son dakika: El Bab'dan acı haber

Rus savaş uçağı El Bab'da kazaen TSK unsurlarını vurdu, 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

TSK: El Bab'da Rus uçakları kazaen Türk unsurlarını vurdu. 3 asker şehit oldu, biri ağır 11 asker yaralandı.



GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

Rus savaş uçağı El Bab'da kazaen Türk silahlı Kuvvetleri'ni vurdu!

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

PUTİN, ERDOĞAN'A TAZİYELERİNİ İLETTİ

Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada Rus savaş uçağının DEAŞ hedeflerine hava harekatında kazaen Türk askerinin bulunduğu bir binayı vurduğu, 3 askerin şehit olduğu belirtildi. 11 asker yaralandı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, Putin'in Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Erdoğan'a başsağlığı dilediğini doğruladı.