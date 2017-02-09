En kısa zamanda görüşelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın ilk resmi telefon görüşmesinde terörle mücadelede ‘müttefiklik’ vurgusu öne çıktı. Erdoğan, ABD’nin PYD’ye desteğini kesmesini istedi

45 DAKİKALIK SAMİMİ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile ilk resmi telefon görüşmesini yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki başkan Barack Obama'ya sunduğu Suriye'de terörden arındırılmış güvenli bölge konusu görüşmede ele alındı. Ayrıca, mülteci krizi ve terörle mücadele konularında iki lider görüş alışverişinde bulundu. Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.



EL BAB VE RAKKA'YI KONUŞTULAR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi. İki lider, El-Bab ve Rakka'daki operasyonlarda iş birliği olanaklarını ele aldı.



TÜRKİYE'YE ÖVGÜ: ABD Başkanı Trump, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.



FETÖ İLE MÜCADELEDE YANIMIZDA OLUN: Erdoğan, ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Görüşmede, Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar da görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldılar.



İki liderin ilk yüz yüze görüşmesi ile ilgili iki ihtimal gündemde. İlki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum takvimine göre ABD'yi ziyaret etmesi... İkinci ihtimal ise iki liderin 24-25 Mayıs tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmesi.



CIA Direktörü Türkiye'ye geliyor

Görüşmeden sonra ilk stratejik ziyaret bugün gerçekleşecek. CIA Direktörü Mike Pompeo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Ziyaret kapsamında Türk yetkililerle terör örgütleri PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerinin istişare edileceği belirtildi.