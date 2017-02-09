Erdoğan: Biz taban üç dedik ama Cahit üstad maşallah tavana yürüdü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan ile Cahit Koytak'ın çocuk diyaloğu salonda gülüşmelere neden oldu.

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Şiir sevgisi bizim memleketin genleriinde vardır. Hani her Türk asker doğar diye bir söz var onun doğrusu her Türk şair doğar olmalıydı. Cahit Koytak Erzurum'da doğmuş, kimya mühendisi olarak iş hayatına atılmış sonrasında bu hayatını ticarette sürdürmüş ama hepsinin üzerine edebiyatçılığı da otutturmuş çok yönlü bir şairimizdir.

Tabi bu arada söylenmedi ama yanılmıyosam 7-8 tane de çocuğu var. (Cahit Koytak 12 diyor ve salonda gülüşmelere neden oluyor) Tabi torunlar geldi. 7 çocuk 5 torun 12. Biz tabi en üç demiştik ama Cahit üstad maşallah tavana doğru yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cahit Koytak ile dikkat çeken diyaloğu