Erdoğan'dan Kenan Işık'a vefa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende yakın arkadaşlığı bulunan ve kaldığı hastanede ziyaret ettiği Kenan Işık için de duygularını anlattı. Işık'ın evine geçtikten sonra ziyaret edemediği için üzüntüsünü belirten Erdoğan en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Ödül alan Kenan Işık) Kendimi biraz suçlu hissediyorum. Yurtdışı tedavisinin ardından evinde kendisini ziyaret edemediğim için kendimi suçlu hissediyorum. Kendisini evinde inşallah ziyaret edeceğim.

Bizim medeniyetimizde kültür ve sanat beşerin yaradıcının her eserinde müsaade ettiği güzellikleri ortaya koymasının vasıtasıdır. Bilgiyi irfana ulaştırmadıkça hiçbir şeyi yerli yerine oturtamayız. Doğuştan gelen yetenek sizi kabiliyetli kılabilir. Bunu yönlendirmeyi bilemezseniz, insanlık ve toplum için kalıcı eserler ortaya koyamazsınız.

Sanatla insanların dünyasında açılan pencereler bize yeni dünya açarken geçmişten geleceğe bir bağ da kurar. Bize düşen ortak mirasa en büyük katkıyı yapmaktır. Teknolojiyi üreten onun vasıtasıyla kültür ve sanata da hakim olur. Medeniyet tek taraflı ve tek yönlü değildir. Her alanda değer üretmezseniz, iddia ortaya koymazsanız hedeflediğiniz gelişmeyi gösteremezsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık açıklaması