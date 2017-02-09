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'cü lar yakalandı

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 11:07
FETÖ'cü avukatlar yakalandı
FETÖ'cü avukatlar yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 na alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Barosuna kayıtlı 19 hakkında "örgüte üye olmak" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda H.S, B.B, Ç.A, R.Y, E.K, H.B.İ, M.Y, A.H, E.Ç, N.A. ve Y.Ş'yi na aldı.

Zanlıların terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının örgüt elebaşının talimatlarına uyarak Bank Asya'ya para yatırdıkları ve /PDY'nin üst düzey yöneticileriyle görüştükleri öne sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.