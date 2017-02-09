FETÖ’ye operasyon dalgası sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/ PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 polis, 4 teğmen ve bir öğretmen tutuklandı. Yine Ankara'da FETÖ'den kapatılan bir okulun 26 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan 17 zanlıdan 10'u ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden operasyonlar kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin ByLock kullandıkları öne sürüldü. Ülke genelinde devam eden operasyonlarda ise Bingöl'de ByLock kullandıkları belirlenen 13 rütbeli asker ve bir polis, Mardin'de 13 eski rütbeli asker, Tekirdağ'da ByLock kullanan 2 eski emniyet müdürü ve bir komiser yardımcısı, Kocaeli'nde ise 10 öğretmen gözaltına alındı.