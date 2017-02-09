HDP’li Yıldırım’a 81 yıl hapis istendi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım hakkında 5 ayrı suçtan 27.5 yıldan 81.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yıldırım kullandığı telefonla "Rezzan" kod isimli terörist ile 13 kez görüştüğü tespit edilirken, 6-8 Ekim olayları öncesinde çağrıda bulunarak suç işlemeye tahrikle suçlanıyor. HDP Milletvekili Leyla Zana, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturmada ifade vermediği için gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne götürülen Zana, mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkardı.