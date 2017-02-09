İdris Kardaş: FETÖ ve PKK'yı eleştirdiğim için üniversiteden kovuldum

Barış adı altında terörü normalleştiren, terör örgütlerini meşrulaştıran bildiriye imza atan akademisyenlerin son çıkan KHK kapsamında görevden alınmaları, akıllara FETÖ ve PKK’ya karşı durduğu için Bilgi Üniversitesinden kovulan İdris Kardaş'i getirdi. Bugün bazı kesimlerin tepkisi maalesef o günlerde söz bile konusu olmadı.

Kardaş'in görevden alındığı Nisan 2016'da Sabah'a yaptığı açıklama üniversitelerde terör örgütü propogandalarinin yoğun olduğunu ve buna uymayanların baskıya maruz kaldığı ve sistemin dışına itildigini aktarmıştı. İdris Kardaş'ın açıklamaları, o bildirilerin üniversitelerde terör örgütlerine nasıl meşruiyet sağladığını ve akademisyenlerin bu gibi bildirilerle teröre nasıl cansuyu olduklarını göstermesi bakımından ibretlik.

İŞTE İDRİS KARDAŞ'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR:

TERÖRÜ ALKIŞLAMADIĞIM İÇİN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN KOVULDUM

"Gerçek katillere katil dediğim için, terörü ve canlı bombacıları aklayan bildirilere imza atmadığım için, her fırsatta sandığın, milli iradenin önemli olduğunu söylediğim için, darbeye çağıran yazılar yazmadığım için, Ekvador'daki depremi Cumhurbaşkanı'na bağlamadığım için, 7 Şubat'a, Gezi'ye, 17-25 Aralık'a darbe girişimleri dediğim için, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden tivitler atmadığım için sürekli "Bilgi Üniversitesi'nde bu Adam'ın ne işi var" linçlerine maruz kaldım.

ÜNİVERSİTE CANLI BOMBA SEVİCİLERİNİN SÖZÜNÜ DİNLEDİ!

Sonunda geçtiğimiz günlerde yine benzer bir linç kampanyası sonunda, mezun olduğum ve yıllarca çalıştığım Üniversitem, canlı bomba sevicilerinin, Esadcı şebbihaların, tüm Türkiye halklarına karşı savaş açan PKK ve diğer terör örgütlerinin savunucularının sözünü dinledi."

Kaynak: Sabah.com.tr