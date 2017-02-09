İhanet bildirisine imza atan 90 akademisyene ihraç

PKK’nın savunuculuğunu yaptıkları için ihraç edilen 90 akademisyenin arasında hendekçilere operasyonu saldırı olarak nitelendiren Prof. Dr. Kaboğlu da var

FETÖ başta olmak üzere kamudaki terör destekçilerini temizlemek için önceki gün yayımlanan KHK ile kamudan toplam 4 bin 464 kişi ihraç edildi. Üniversitelerden de 42'si profesör toplam 330 sözde akademisyenin ilişiği kesildi. Üniversitelerden ihraç edilenler arasında devletin terörle mücadelesini "katliam" olarak gören ve PKK terör örgütünün eylemlerini görmezden gelen akademisyenler de yer aldı. İhraç edilenler arasında "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi" olarak bilenen PKK savunucusu metne imza atan 90 akademisyen de yer alıyor. PKK ağzıyla hazırlanan bildiri nedeniyle ihraç edilenlerde rekor Ankara Üniversitesi'nde. Ankara Üniversitesi'nde 30, Marmara Üniversitesi'nde 19, Anadolu Üniversitesi'nde 13 olmak üzere toplam 90 akademisyen üniversiteden atıldı ve unvanları da ellerinden alındı. Toplam ihraçlarda da 71 kişiyle Ankara Üniversitesi birinci sırada bulunuyor.



SANATÇILAR DA VAR

İhraç edilenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık yapan orkestra şefi İbrahim Yazıcı ile sanatçı Filiz Özsoy da yer alıyor.



O İSİMLERDEN BAZILARI

İhraç edilenler arasında dikkat çeken isimler şöyle

Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yüksel Taşkın: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Nur Betül Çelik: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ülkü Doğanay: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Serdar Mustafa Değirmencioğlu: Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Öget Öktem Tanör: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Buğra OLAÇ / ANKARA