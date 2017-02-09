Kaçak hainlerin unvanları da alındı

Önceki gün yayımlanan KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ihraç ve emekli edilen 242 FETÖ'cü'nün tüm hakları ellerinden alındı. Emniyet'te resen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılan FETÖ'cülere uygulanan tedbir kapsamında, FETÖ tetikçisi Emre (Emrullah) Uslu'nun başkomiserlik unvanı, polis akademisinde ders veren kaçak Önder Aytaç'ın ise Yrd. Doç. Dr. unvanı elinden alındı. Bu kararnameyle 242 FETÖ'cü kamuya yeniden dönemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacaklar.

Buğra OLAÇ /ANKARA