Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da FETÖ ile bağlantılı dershanede çalıştığı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dershanenin kapatılmasının ardından zanlının Kırşehir'deki ailesinin yanına geldiği istihbaratına ulaşan ekipler, Ö.D'yi evinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.