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'de /PDY operasyonu

  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 13:44
Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu
Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'da ile bağlantılı dershanede çalıştığı, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dershanenin kapatılmasının ardından zanlının 'deki ailesinin yanına geldiği istihbaratına ulaşan ekipler, Ö.D'yi evinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.