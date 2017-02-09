Mehmet Muş'tan CHP'ye cevap

CHP Grup Başkanvekili’nin Sayın Başbakan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesini “İki tükenmiş kişinin görüşmesi” olarak nitelendirmesi fevkalade çirkin bir yaklaşımdır.

Sayın Başbakan ile Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesi ve memleket meselelerini ele alması CHP'yi niye rahatsız etmekte ve germektedir?

Asıl tükenmiş olan CHP ve onun milletten korkan zihniyetidir. CHP tükenmişlik sendromu içerisindedir. Çünkü uzlaşı ve diyalog kanalını reddeden CHP, millete sırtını dönerek yalnız kalmıştır.

Siyaseten kimin tükendiğine CHP değil millet karar verir. Her seçimde milletin tokadını yiyen CHP'nin adında halk vardır ama tükenmiş zihniyetinde halk yoktur.

Zira CHP'nin zihniyetinde halk olsaydı anayasayı halka sormaktan korkmaz ve sandıktan kaçmazdı!

Anayasa değişiklikleri sürecinde AK Parti ve MHP ile müzakere masasını elinin tersiyle iten CHP, şimdi HDP ile ortak tavır almaya başlamıştır.

Dolayısıyla CHP ile HDP'nin Hayır cephesinde buluşuyor olması nasıl kendi takdirleri ve arzularıysa, Sayın Başbakan ile Sayın Bahçeli'nin Evet'de buluşuyor olması ve görüşmesi de o kadar doğaldır.

Herkes dengini bulur. CHP'ye HDP ile oluşturduğu Hayır cephesi hayırlı olsun. Biz ülke için, millet için, daha güçlü bir Türkiye için Evet'de buluşuyoruz.

Varsın CHP tarihi misyonunu yerine getirerek değişime, dönüşüme ve yeniliklere karşı çıksın! Biz Evet diyerek milletimize yenilikleri yaşatmaya ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.

Son olarak;