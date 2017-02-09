Meydanlarda da evet diyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı sistemine destek veren MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın şöyle konuştu:

2007 referandumu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 15 Temmuz darbe girişimi, hükümet sitemi noktasında değişikliğe gidilmesi görüşüne neden olmuştur. Cumhurbaşkanını ve başbakanı halk seçiyor. Oluşan bu ikilemin rayına oturtulması lazım. Rayına oturmadığı zaman 15 Temmuz gibi yeni kalkışmalara, kaoslara zemin hazırlar.

Bu sistemde Meclis, kendi yapısını muhafaza ediyor. Sadece gensoru yetkisi alınıyor. O da yürütme öbür tarafta olduğu için. Onun dışında bütün yetkileri duruyor. Biz meydanlarda olacağız. Meclis'te ne dediysek sahada onu diyeceğiz. Millete, neden evet dediğimizi tek tek anlatacağız.

Rejim değişmiyor. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık cem edilmiş hızlı işleyen bir yürütme ortaya çıkmıştır. Evet denilmesinin temel nedenleri budur.