Millet AVM’ye CHP AYM’ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'yi ziyaret eden Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım şunları söyledi:

HÂLÂ FETÖ VAR: Libya'daki FETÖ varlığının sona erdirilmiş olması iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bazı FETÖ mensuplarının hala bölgede olduğunu biliyoruz ve sayın başkandan gerekli adımları atacağından eminiz.



ŞAŞIRMADIM: (CHP'nin "Anayasa değişiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz" açıklaması) Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu süreci durdurmaz, süreç devam eder tabi. AYM kendi iradesinde kararını verecektir. Ancak Cumhurbaşkanımızın değişiklik teklifini onaylamasıyla birlikte halk oylaması takvimi netleşmiş olacak ve süreç başlayacak.

TEDBİRLER ALINIYOR: Şu anda El Bab her taraftan kuşatıldı. Dış mahallelerinde kontrol altına alındı. Dün (önceki gün) başlayan harekatta, maalesef yapılan intihar saldırısı sonucu, 2 askerimiz şehit olmuş, yaralı olan askerlerimiz var. Onların tedavisi yapılıyor. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehrin etrafındaki stratejik hedefler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Güneyde rejime ait unsurların kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Gerek koalisyon, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya ile yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, bir çatışma olmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır



LİBYA'DA ELEKTRİK VERİLMEYE BAŞLANDI

Başbakan Yıldırım artan htiyacının karşılanması için Türk firmalarının Libya'da muhtelif bölgelerde elektrik vermeye başladığı belirterek, "Vize rejimini kolaylaştırıp ve vizeyi kaldırma çalışması başladı. Libya'da altyapı yatırımlarının hızlandırılması, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve geçmişte devam eden işlerle ilgili sorunların çözülmesi için karşılıklı bir komisyon oluşturulmasına karar verildi" dedi. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj da, Türkiye'nin kendilerine sürekli destek verdiğini söyleyerek, "Türk şirketlerinin projeler yapmak üzere tekrar Libya'ya dönmelerini arzu etmekteyiz. Elektrik bağlanması konusunda şükranlarımı sunmak istiyorum. Terörle mücadele bağlamında sonuç alınması ve bütün sıkıntılar bertaraf edildikten sonra vizelerin tamamen kaldırılmasını gündeme getireceğiz tabii ki" dedi.