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O müdür yardımcısı ye sevk edildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 11:08
O müdür yardımcısı adliyeye sevk edildi
O müdür yardımcısı adliyeye sevk edildi

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ö.C., Bakırköy si'ne sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan Ö.C, Bakırköy sine sevk edildi.

Savcılığın itirazı sonucu Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrasında gözaltına alınan Ö.C'nin Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.C. Bakırköy Adliyesine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış, önceki gün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın dün yaptığı itiraz sonucu, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmış ve Ö.C. yeniden gözaltına alınmıştı.