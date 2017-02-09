Son dakika: Adana'da "huzur" uygulaması gerçekleştirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, farklı müdürlüklerden 500 polis, ilçe merkezi ile bazı mahallelerde uygulama yaptı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) gerçekleştirilen uygulamada, polisler zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen hassas noktalarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yaptı, bazı araçlar özel eğitimli köpekler kullanılarak arandı.

Polis, yol kontrollerinde aradığı 168 araçtan 6'sına çeşitli sebeplerden 8 bin lira para cezası uyguladı, 2 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamada 470 kişinin GBT'si yapılırken, hakkında arama kararı olan ve uyuşturucu madde bulundurmaktan 3 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamasının ardından ilçe merkezindeki umuma açık yerlerde de denetim yapıldı.

Adıyaman merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu



Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Adıyaman merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli 5 ilde 5 Şubat Pazar günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başiskele'de 200 polisle huzur uygulaması

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 3 kişi sorgulandı. 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza kesilirken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı.



Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, İl Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotim, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı noktada yol uygulaması yapılırken, dernek lokalleri, kafe ve kahvehanelerde denetleme yapıldı. Yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde bin 3 kişi güvenlik soruşturmasından geçirildi. Uygulamada 304 araç aranırken, uyuşturucu bulunduran 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan trafik denetlemelerinde ise 16 araç sahibine 4 bin 856 lira ceza verilirken, bir araç trafikten men edildi.