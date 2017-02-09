Sosyal medya teröristi tutuklandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca sosyal medya teröristlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında E.G. isimli bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda yapan kişilerin tespitlerine yönelik çalışma başlattı. Ekipler Facebook üzerinden provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunan E.A. isimli bir kişiyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kule Vinç Operatörü Yardımcısı E.A. Arnavutköy'de gözaltına alındı. E.A.'nın üzerinde yapılan aramada toplatılma kararı verilen yasak bir yayın ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça alınan sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.