X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Televizyonlara özgürlük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

lara özgürlük

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017
Televizyonlara özgürlük
Televizyonlara özgürlük

Hükümet, kısa süre içinde yayınlamayı planladığı kanun hükmünde kararname kapsamında, özel lara seçim dönemlerinde yayın ilkelerine uymadığı gerekçesiyle kesilen haksız cezalara son verecek düzenleme yapıyor. Yasası'nın yayın ilkeleri ile ilgili maddesinde yer alan ve cezalara dayanak olarak gösterilen "yayınlar siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz" hükmü yasadan çıkartılacak. Böylece televizyonların üstündeki baskı kalkacak. Televizyonlar özgür bir şekilde konukları seçip yayınlarını yapabilecek. 1 Kasım seçimleri öncesinde RTÜK, 65 kuruluş hakkında 209 raporu YSK'ya göndermişti. YSK 103'ünde "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk", 52'sinde "seçim sonuçlarını erken açıklama", 32'sinde "anketler" ve 5'inde siyasi reklamlarla ilgili toplam 192 ceza vermişti.