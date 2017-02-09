Televizyonlara özgürlük

Hükümet, kısa süre içinde yayınlamayı planladığı kanun hükmünde kararname kapsamında, özel televizyonlara seçim dönemlerinde yayın ilkelerine uymadığı gerekçesiyle kesilen haksız cezalara son verecek düzenleme yapıyor. RTÜK Yasası'nın yayın ilkeleri ile ilgili maddesinde yer alan ve cezalara dayanak olarak gösterilen "yayınlar siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz" hükmü yasadan çıkartılacak. Böylece televizyonların üstündeki baskı kalkacak. Televizyonlar özgür bir şekilde konukları seçip yayınlarını yapabilecek. 1 Kasım seçimleri öncesinde RTÜK, 65 kuruluş hakkında 209 raporu YSK'ya göndermişti. YSK 103'ünde "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk", 52'sinde "seçim sonuçlarını erken açıklama", 32'sinde "anketler" ve 5'inde siyasi reklamlarla ilgili toplam 192 ceza vermişti.