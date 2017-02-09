Trabzon'da FETÖ soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında, Trabzon, Adana, İstanbul, Bayburt ve Gümüşhane'de operasyon düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yaparken açığa alınan ve ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin bazılarının "ByLock" programı kullanıcısı oldukları öğrenildi.