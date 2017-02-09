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'da soruşturması

  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 14:02 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 14:03
Trabzon'da FETÖ soruşturması
Trabzon'da FETÖ soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında, , Adana, İstanbul, Bayburt ve Gümüşhane'de operasyon düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yaparken açığa alınan ve ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının "" programı kullanıcısı oldukları öğrenildi.