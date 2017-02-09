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ARKADAŞINA GÖNDER Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den ahlaksızlık
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ve 'den

  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 15:30
Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den ahlaksızlık
Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'den ahlaksızlık

ve , Galatasaray adasına ilişkin yaptığı açıklama ile gündeme gelen Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan 'nu belaltı bir sohbetin konusu yaparak ta sınırları zorladı.

Sultan 2. Abdulhamid'in torunu Nilhan 'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açıklamasını Halk TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Halk Arena'sı programında belaltı bir muhabbete konu edildi. Daha önce de Yaşar Nuri Öztürk'ün bulunduğu aynı programda hakaret ve küfürlere sahne olan Halk TV bu kez de ahlak, aile ve insanlık kavramlarının ayaklar altına alındığı anlara sahne oldu.

YILMAZ ÖZDİL VE MÜJDAT GEZEN'DEN AHLAKSIZLIK

Osmanoğlu'nu gündeme getiren ikiliden , telefonla bağlanan 'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur'la (Uğur Dündar) ziyarete geleceğiz. " diyerek ahlaksız diyaloğu başlatan isim oldu.

Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil'den Nilhan Osmanoğlu'na çirkin hakaretler!

Sonrasında konuşma şu şekilde devam etti:

Müjdat Gezen: Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu.

Yılmaz Özdil: Ada'yı veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.