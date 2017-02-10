Anadolu’da evet rüzgarı

Anayasa değişikliği referandum tarihi kesinleşmese de “evet” kampanyalarına her gün yenisi ekleniyor. Anadolu Evet Platformu doğuda, Fikri Asım Fikir ve Dayanışma Derneği ile bir grup gönüllü tüm yurtta, İTO ve 20 STK ise bir bildiriyle İstanbul’da kampanya başlattı

Türkiye referandum sürecine kilitlenirken yurdun dört bir yanından 'evet' desteği gelmeye devam ediyor. Anadolu Evet Platformu Doğu ve Güneydoğu'da, gönüllülerden oluşan bir grup ülke çapında, İTO ve 21 sivil toplum kuruluşu (STK) ise İstanbul'dan 'evet' kampanyası başlattı.



HEDEFİMİZ KUCAKLAŞMA

Anadolu Evet Platformu, Diyarbakır'dan startı verdi. Platform, Güneydoğu'daki STK'ların desteğini alarak ilk etapta bölgedeki 7 ilde örgütlendi. Muş, Mardin, Bingöl, Van ve Bitlis başta olmak üzere il il çalışmalar yürüten platform, bütün Türkiye'ye yeni anayasayı ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak. Platformun açıklamasında, "Türkiye'de anayasalar askeri darbelerle tepeden inmeci/ jakoben anlayışla halka dayatılarak onaylatılmış, uygulanmıştır. 1924'ten beri anayasalar; ülkede yaşayan vatandaşlarımızı etnik köken, inanç ve mezhep temelinde ayrıştırmış, ötekileştirmiş ve kamplaştırmıştır. En son 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesi tarafından yapılmak istenen tarihin en alçak darbe teşebbüsü ile siyasete ve milli iradeye son verilmek istenmiştir. Daha güçlü demokrasi, kalıcı toplumsal barış, büyük ekonomi ve küresel aktör olma adına, yeni anayasa değişiklik paketine 'evet' diyoruz" denildi.

Tokat'tan yola çıkan gönüllü bir grup ise, "Tek başımıza kalsak bile cumhurbaşkanlığı sistemine sonsuza kadar evet" sloganıyla, gönüllülük esasına dayalı bir kitapçık bastırdı. Kampanya Koordinatörü Cemil Arslan, "Gönüllü vatandaşlardan oluşan grubumuz İç Anadolu'da kampanyayı anlatacak. Türkiye çapında sürdürmeyi bütün insanlarımızı kucaklamayı ve kuşatmayı hedeflemekteyiz" dedi.



70 İLDE VE YURTDIŞINDA

Diriliş Başkanları adıyla kurulan ve halen "Fikri Asım Fikir ve Dayanışma Derneği" adlı STK ise Türkiye genelindeki 70 ilde ve yurtdışındaki 28 ülkede teşkilatıyla Anadolu'daki 'evet' kampanyasına destek vereceğini açıkladı. Genel Başkan Hasan Türksel, "Daha önceki anayasa değişikliği kitapçığımızın ardından şimdi de referandumda 'evet' için elimizden geleni yapacağız" dedi.



İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

İş dünyasının önde gelen STK'ları İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde bir araya geldi. 21 STK, evet bildirisine imza attı. İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ilk imzayı attığı bildiride, "Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için, Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın güvencesi için cumhurbaşkanlığı sistemini iş dünyası olarak destekliyoruz" denildi.



"STK'LAR BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

Anadolu Evet Platformu Kurucu Üyesi ve Sözcüsü Yazar Ahmet Ay, SABAH'a yaptığı açıklamada "Süreç Diyarbakır'da, Güneydoğu'da daha iyi anlatılmalı. AK Parti ve MHP kendi propagandasını yapıyor? Biz de bölge kanaat önderleriyle, sözü geçenlerle bir araya geldik. Sivil toplum büyük rol oynayacak" dedi. Diyarbakır ASKON Şube Başkanı Av. Aydın Altaç ise "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bölgemizin kronikleşmiş sorunları aşılacak" diye konuştu.