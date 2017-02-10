Artık YPG’ye destek vermeyi bırakın

Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesini yazdı. Gazeteye göre, Erdoğan, Trump’a “YPG’yi silahlandırmayın” mesajını verdi

ABD merkezli Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmese yer verdi. Gazete "Trump, Türk liderine, DEAŞ ile savaşmak için Kürtlerin silahlandırılması konusunda henüz bir karar olmadığını söyledi" başlıklı haberde görüşmenin perde arkasıyla ilgili bilgi veren yetkililere dayandırarak, "Erdoğan Trump'ı, Rakka'ya saldırı için YPG'nin silahlandırılması önerisinden vazgeçmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Trump, bu görüşme sırasında çekimser kaldı ve meseleye ilişkin ek istişarelerin yapılması gerektiğini söyledi" diye yazdı.

"İLİŞKİLERİ GERER"

Gazete buna karşın, Trump'ın bazı danışmanlarının bu seçeneği dışlamadıklarını belirtti. Haberde aynı zamanda YPG'ye yapılması olası bir desteğin "Trump ile Erdoğan arasında oluşmaya başlayan ilişkiyi karmaşıklaştırabileceği" uyarısında bulundu.

RAKKA TEKLİFİ

"Erdoğan, ABD'yi Rakka operasyonunu, Kürtlerin yerine Türkiye destekli Arap savaşçılar ve Türk askerlerinin gerçekleştirebileceğine iknaya çalıştı" savına da yer verilen haberde TSK destekli güçlerin çarşamba sabahı El Bab'da önemli bir ilerleme sağladıkları yönündeki açıklamalara vurgu yaptı.



'NATO ZİRVESİNDE BULUŞACAKLAR'

Cumhurbaşka nı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmelerinin yankıları sürerken ABD medyası, iki liderin mayıs ayında Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde "yüz yüze" buluşmaları beklentisini yansıttı. CNN International, Erdoğan ve Trump için "İki liderin, mayıs ayında Avrupa'da yapılacak olan NATO liderleri zirvesinde yüz yüze buluşması bekleniyor" dediği haberinde NATO'ya yönelttiği eleştirilerle dikkat çeken Donald Trump'ın zirveye katılacağını belirtti.