Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir ilçesinde önceden belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de? desteğiyle operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin adreslerinde özel harekat polislerinin yardımıyla arama yaptı.

Şahintepesi Tülay Sokağı'nda bir binaya kapıyı koçbaşıyla kırarak giren polisler, aramalarının ardından bu adresten ayrıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.