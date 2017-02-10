Başbakan Yıldırım: 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız?

Başbakan Binali Yıldırım Doğalgaz depolama tesisi açılışında konuştu. Binali Yıldırım, "Şimdi söz tekrar sizde sevgili kardeşlerim. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün değil. Birlikte 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Güçlü iktidar için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız?" diyerek Aksaray halkına seslendi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bugün açılışını yaptığımız yeraltı doğalgaz depolama tesisinin Aksaray'lilara hayırlı olmasını diliyorum. Aksaray tarih boyunca medeniyetin buluştuğu, bugün de özellikle kuzeyi güneye bağlayan bir geçiş noktası. Ancak uzun yıllar boyunca araçlar şehrin içine uğramadan geçiyordu. AK Parti'nin iş başına geldiği ilk günden beri, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin her köşesinde olduğu gibi Aksaray'ın tüm eksikliklerini bir bir gerçekleştirdik. 15 yılda hükümetlerimiz döneminde Aksaray'a tam 5 milyar yatırım ve destek sağladık. 2006 yılında Aksaray Üniversite'sini kurduk. 2003 yılında sanayi, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımı sağladık.

"16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız?"

YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

2006'da Aksaray Üniversitemizi kurduk. Bugün 23 bin öğrencisi var. 2003 yılında sanayiye, 2005 yılında konutlarda doğalgaz kullanımını sağladık. İlçeleri kalkındırdık, hastaneler, okullar, yüksekokulları hizmete aldık. 1.700 yeni derslik kazandırdık. Yaklaşık 13 milyon ders kitabını da ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. 4 bin konut yaptık Aksaray'da. Aksaray'da 17 km. bölünmüş yol vardı. Bölünmüş yol miktarını 175 km.ye çıkardık. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ayyıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Aksaray 16 Temmuz'da destan yazan Aksaray, siz FETÖ eşkıyasına karşı demokrasiye sahip çıktınız, Türkiye'ye sahip çıktınız.

AKSARAY ÜZERİNDEN 2 TREN HATTINI LİMANLARA İNDİRECEĞİZ

Bu 15 Temmuz meydanının dili olsa da söylese o geceyi. Bugün Ankara'ya, Konya'ya, Nevşehir'e, Niğde'ye bölünmüş yollarla birbirine bağladık Aksaray'ı. Aksaray-Ortaköy-Kırşehir yolunu da tamamlamak üzereyiz. 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin inşaatı da hızla devam ediyor. En geç bu yılın sonuna varmadan bu hastaneyi de Aksaray'ımıza da kazandırmış olacağız. Aksaray'ı ticaretin de önemli bir kavşağı haline getiriyoruz. Aksaray üzerinden 2 tren hattını Akdeniz bölgesine, limanlara indireceğiz. Aksaray-Konya-Antalya tren yollarını da etüd ve proje çalışmaları devam ediyor. Hiç merak etmeyin gençler, havayolunda da Aksaray'ı geride bırakmayız.

İNŞALLAH AKSARAY HAVAALANINA DA AÇACAĞIZ

İnşallah Aksaray'ın havaalanı da olacak. Ulaştırma Bakanımız geçen hafta yaptığı buradaki çalışma ziyaretinde bütün bunları sizle paylaştı, sizlere müjdeyi verdi. Artık söz ağızdan çıktı, AK Parti sözünün eri olan bir partidir. AK Parti söz verirse yapar. Öyle değil mi? Evet, Evet, Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli kardeşlerim Aksaray herşeyin en güzeline layık. Sizlere hizmet bizim için bir gururdur, bir ibadettir. 15 yıldır Aksaray hep yanımızda oldu. Bütün seçimlerde AK Parti'yi açık ara birinci yaptınız. Sağolun, varolun. 2007 Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi referandumunda Aksaray yüzde 86 evet dedi, rekora imza attı. Şimdi orada yüzde 86 dediniz, 16 Nisan'a hazır mıyız?

BİRLİKTE 16 NİSAN'DA YENİ BİR TARİH YAZMAYA VAR MISINIZ?

Yüzde 74'le Cumhurbaşkanımızı seçtiniz. Demokrasi nöbetlerinde gece gündüz darbelere karşı dimdik durdunuz. omuz omuza verdiniz. Vatana uzanan eller kırılsın dediniz. Gün birlik olma günüdür dediniz. Dik dur eğilme bu millet seninle dediniz. Şimdi söz tekrar sizde sevgili kardeşlerim. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün değil. Birlikte 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Güçlü iktidar için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? Vesayet, darbeleri tarihe gömmek için hazır mısınız? Karanlık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdad mirasını gelceğe taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma ve refah için var mısınız? Ekmeğimizi, işimizi, aşımızı büyütmeye var mısınız?

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ

Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km. güneyinde Aksaray ili, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık 1.1.. ile 1.400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630.000-750.000 m3 olan toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmaktadır.

12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon m3 gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecektir.

PROJE KAPSAMINDA

Tuz kavernelerine tuz basıldı,

Tuz eritilerek dışarı çıkarıldı,

Doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi.

Pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

Toplamda 1,2 Milyar m3 çalışma gazı ve 40 milyon m3/gün ileri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanmaktadır.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 700 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda çok önemli bir müjdeyi de verecek. Açıklayacağı doğalgaz depolama projesi dünyada örneği az görünürde bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz.

Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak.

DÜNYADA BENZERİ ÇOK AZ

Projenin geçmişi, düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları ile 2004 yılına kadar gitse de 2012 yılında sözleşme imzalandı ve 2013 yılında inşaata başlandı.