Başbakan’dan Bahçeli’ye destek için teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Çankaya Köşkü'nde buluştu. İki liderin 45 dakika süren görüşmesinde referandum süreci masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Ancak iki liderin, referandum sürecinde yapılacak çalışmaları ele aldığı öğrenildi. Ayrıca terörle mücadele de konuşuldu. Yıldırım'ın görüşmede Bahçeli'ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Yıldırım'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehitler verdiği El Bab'daki operasyonlar ve bölgesel gelişmeler hakkında Bahçeli'ye bilgi de verdiği bildirildi. Bu arada Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, El Bab'da şehit düşen askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. MHP'nin 48 yıldır nice badirelere uğradığını da belirten Bahçeli, "Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da fitneciler hiç durmayıp, aleyhimize propaganda yapsa da evet, MHP ebediyete kadar vardır" dedi.



MUŞ'TAN CHP'YE SERT YANIT

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesiyle ilgili CHP'den gelen açıklamaya sert tepki gösterdi. Muş, "Sayın Başbakan ile Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesi ve memleket meselelerini ele alması CHP'yi niye rahatsız etmekte ve germektedir? Asıl tükenmiş olan CHP ve onun milletten korkan zihniyetidir" dedi.