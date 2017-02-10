CHP'li Türkmen şimdi de oda krizi çıkardı

Fatura skandalıyla gündeme gelen CHP'li Türkmen'e Meclis'te oda beğendirilemiyor. İç odaları beğenmeyen Türkmen, Leyla Zana'nın odasını istedi, reddedildi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği görevinden, 13 ayda 1.2 milyon TL'yi bulan haberleşme faturası nedeniyle istifa etmek zorunda kalan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, odasını boşaltmaya hazırlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre; Türkmen, Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana'ya ait odayı talep etti. Ancak, Zana'nın odası Türkmen'e verilmedi. Odaya, Zana'nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi.



YERİNE SEÇİLECEK CHP'Lİ VEKİLİN ODASINA TAŞINACAK

Mahkeme celbinin "Adresinde bulunamadı" denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda "boş" gösterilmeye başlandığı ifade edildi.

Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP'nin Türkmen'in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP'li vekilin odasına taşınacak.







