Cumhuriyet'ten çirkin algı operasyonu

Cumhuriyet gazetesi, algı operasyonuna hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet yine Aleviler üzerinden provokasyona kalkıştı...

Cumhuriyet gazetesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı. Gazete Aleviler üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkıştı.

CUMHURİYET'İN PROVOKASYONU TUTMADI

Cumhuriyet'in haberine sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyürken yangının çıktığı Gani Efendi Çiftliği Köyü muhtarı Tamer Geyik bir açıklama yaparak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

VALİLİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan yangına ilişkin bir açıklama da Erzincan Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada yangının Gani Efendi Köyü Cemevi'nin yan eklentisinde bulunan bir kitaplıkta meydana geldiği ve yangının sebebinin ise 14 yaşındaki Down Sendromlu ve engelli bir çocuk tarafından çıkartıldığı açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

'Cemevini ateşe verdiler' diyerek algı operasyonu yapmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi'ne sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine provokasyon yapmaya çalışan Cumhuriyet, özel olarak servis ettiği haberinin başlığını büyük bir pişkinlikle 'Erzincan'da cemevinde yangın çıktı' şeklinde düzeltti.