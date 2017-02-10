Cuntacıların ‘Cumhurbaşkanı alındı artık direnmeyin’ yalanı

Özel Kuvvetler Hava Alayı’nın kalkışma mağduru komutanı: Darbeciler bana bir internet sitesi gösterip “Bak Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı alındı” dedi

FETÖ'cü darbe girişiminin başlangıç noktalarından Özel Harekat Alayı'nın darbe mağduru komutanının anlatımları darbecilerin 15 Temmuz gecesi internet ortamını algı yönetiminde nasıl kullandıklarını ortaya koydu.



KABURGAM KIRILACAKTI

Darbeci Semih Terzi'yi Gölbaşı'na götüren ekibin de aralarında bulunduğu darbecilerin yargılanmasına, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada dün 15 Temmuz gecesi Mürted'e götürülen Özel Kuvvetler Hava Alay Komutanı Albay Ümit Tatan tanık olarak dinlendi. Albay Tatan ifadesinde, alay binasına girdikten sonra kendisini Tabur Komutanı Halit Kabil ile Binbaşı Dursun Varlı'nın da aralarında bulunduğu grubun karşıladığını ve derdest edildiğini söyledi. Ümit Tatan, kendisini Mürted'e götürecek helikoptere götürülürken sürekli itiraz ettiğini ancak Binbaşı Mehmet Sağlam'ın "Yeter artık kes sesini. Albaysın diye rütbene uygun şekilde götürüyoruz" dediğini ifade etti. Tatan, "Arkamdan biri göğsüme sarılarak sıkmaya başladı. Birileri de ayaklarımı tutup göğüs üstü yere yatırdı. Dizleriyle sırtıma bastırınca kaburgalarımın kırılacağını sandım ve helikoptere binmeyi kabul ettim" dedi.



KOMUTANLARI GÖRDÜM

Albay Tatan ifadesinde, FETÖ'cülerin sanki Cumhurbaşkanı da darbecilerin eline geçmiş gibi göstererek olası mukavemeti kırmaya çalıştıklarını da şu örnekle aktardı: "Darbeci gruptan Murat Güler cep telefonundan bir internet sitesi gösterdi. 'Boşuna çabalamayın herkes alındı. Şu anda Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı alındı' dedi. Mürted'de general olduklarını tahmin ettiğim 6-7 kişiyi gözleri bağlı gördüm. Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı da koridorda gördüm."