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'da operasyonu

  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 14:53
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu

'da düzenlenen operasyonda 26 bin litre ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Mahmutbey Yavuz Sultan Selim Köprüsü O-6 bağlantı yolu üzerinde seyir halinde bulunan ve üzerinde herhangi bir akaryakıt logosu olmayan tankeri takip ederek güvenli bölgede durdurdu.

Araçta yapılan incelemede çeşitli kimyasal maddelerden oluşturulmuş 26 bin litre ele geçirildi.

Gözaltına alınan tanker şoförü Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.