İşte FETÖ'nün ihanet fabrikası

Konya polisinin 2 yıllık çalışmasıyla, FETÖ’nün elebaşısından hücre evlerine kadar uzanan şeması oluşturuldu. 6 bin kişiden yılda 700 milyon TL toplayan örgüt, bu parayla da örgüt evindeki öğrencileri finanse etti

Konya polisinin 2 yıllık çalışmayla çıkardığı şemaya göre, ülkeyi 7 bölgeye ayıran FETÖ, Konya'daki 600 evde yaptığı sohbet toplantılarında, 6 bin kişiden yılda 700 milyon TL himmet topladı. Örgüt bu parayla da bin 100 örgüt evinde barındırdığı öğrencileri finanse ediyordu.



BÖLGE SAYISINI 5'E DÜŞÜRDÜLER

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, 2015'ten bu yana, Terör ve Organize Suçlar Savcısı Mehmet Enis Berber koordinesinde, FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturmada, 2 bin şüpheli, mağdur ve tanığın ifadeleri ile elde edilen deliller sonucunda, örgütün Türkiye şeması çıkarıldı. Fetullah Gülen'in devleti ele geçirmek için kurduğu sistemde 1981'den bu yana görev yapan 9 il imamı ile üst düzey yöneticileri isim isim açığa çıkarıldı. Örgütün, 23 ille birlikte İç Anadolu bölge imamına bağlı olarak çalışan Konya yapısında, Gülen'den gelen talimatların bütün birimlere nasıl ulaştırıldığı, sözde Selçuklu eyaleti üzerinde şemayla anlatıldı. 17-25 Aralık kumpasları sonrasında açığa çıkmaya başlayan FETÖ'nün bölge sayısını 5'e düşürdüğü, birçok kişinin ise bu tarihten itibaren örgütle bağlantısını kopardığı belirlendi.



HEDEF: DEVLET KADROLARI

Şemaya göre kripto elemanlarının yer aldığı ve en çok önem verilen İl Eğitim Danışmanlığı biriminin, devlet kadrolarını ele geçirmek için kurulduğu, altında ise il bölge talebe mesulleri ile bunlara bağlı, ilköğretim, lise, üniversite ve mezun mesullerinin olduğu anlatıldı. İl eğitim danışmanlarının, mezun olan öğrencilerin hangi görevde kullanılması gerektiğine karar verdiği de şemada tespit edildi.



ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 90'I FETÖ'DEN

Son 10 yılda askeri ve polis okullarına giren her 10 bin öğrenciden 9 bininin örgüt tarafından yerleştirildiğini belirleyen polis, şemadaki isimlerin yüzde 80'inin "ByLock" kullanıcısı olduğunu, mahrem ünitelerde görev yapanların ise gizli kalmak için bu programı dahi kullanmadığını ortaya çıkardı. Şemadaki kurum üniteleri başlığı altında memurlar, diyanet, muhasebeciler, doktorlar, öğretmenler, SGK ve işçiler üniteleri, mahrem üniteler başlığı altında ise daha kripto birimler yer aldı. TSK, emniyet, adliye, avukatlar ve akademisyenlerin kontrol edildiği bu ünitelerde darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz gibi mahrem abiler de bulunuyor.





FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasına yönelik soruşturmada, 2 bin şüpheli, mağdur ve tanığın ifadeleri ile deliller ışığında, liderliğini Fetullah Gülen'in yaptığı örgütün birimleri deşifre edildi. Buna göre FETÖ il eğitim danışmanları, mezun olan öğrencilerin görev yerine karar veriyordu.