"Lice halkı hizmetin en iyisini hak ediyor"

Lice Belediye Başkan Vekili Başak, "Lice halkı hizmetin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Bu vesileyle değerli Lice halkına daha fazla hizmet etme, bugüne kadar yasadıkları mağduriyetlere son verme fırsatı yakalamış bulunuyoruz." dedi.

Diyarbakır Lice Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Sinan Başak, görevine başladı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li İlçe Belediye Başkanı Rezan Zuğurli'nin görevinden alınmasının ardından, İçişleri Bakanlığının onayı ile Valilikçe görevlendirilen Kaymakam Başak, belediye binasına gelerek çalışmalara başladı.

Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Kaymakam olarak görev yaptığı süre içerisinde halk ile hep iç içe olmaya çalıştığını, Lice halkının sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını bildiğini söyledi.

Lice'ye hizmet etmek için kendisine belediyedeki görevin de tevdi edildiği dile getiren Başak, "Lice halkı hizmetin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Bu vesileyle değerli Lice halkına daha fazla hizmet etme, bugüne kadar yasadıkları mağduriyetlere son verme fırsatı yakalamış bulunuyoruz." dedi.