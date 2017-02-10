Rusya'nın açıklamasına TSK'dan yanıt

TSK: Unsurlarımız 10 gündür aynı noktada bulunuyordu. Personelin bulunduğu koordinatlar 8 Şubat'ta verildi...

TSK'dan yapılan açıklamada Rusya'ya jet yanıt geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir" denildi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus savaş uçakları Türkiye'nin verdiği koordinatlar dahilinde hareket ediyordu" denilmişti..