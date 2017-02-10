Son dakika: 3 er FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapmakta olan 3 kişinin örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ve mahkeme kararı ile şahıslar görev yaptıkları yerde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

