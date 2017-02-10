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Son dakika: 3 er 'den gözaltına alındı

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 21:11
Son dakika: 3 er FETÖ'den gözaltına alındı
Son dakika: 3 er FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri'de yürütülen /PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapmakta olan 3 kişinin örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ve mahkeme kararı ile şahıslar görev yaptıkları yerde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.