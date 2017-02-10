Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere 20 yıl hapis istemi

HDP milletvekilleri Besime Konca ve Mehmet Ali Aslan hakkında, Diyarbakır'da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli terörist Cihat Türkan'ın cenazesine katıldıkları gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Bu kapsamda Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Siirt Milletvekili Konca ve Batman Milletvekili Aslan hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Konca ve Aslan'ın eylemlerine ilişkin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle gönderildiği hatırlatıldı.

6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20. madde gereğince Konca ve Aslan'ın fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin dokunulmazlığının kaldırıldığı anımsatılan iddianamede, soruşturma dosyalarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı.

İddianamede, müşteki olarak yer alan C.Ç'nin, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yazdığı dilekçesinde bir internet sitesinde Sur ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen teröristin cenaze törenine HDP Batman milletvekilleri Aslan ve Konca'nın katılarak birer konuşma yaptığını gerekçe göstererek soruşturma başlatılmasını talep ettiği bildirildi.

"ONUN YOLUNDA YÜRÜYECEĞİZ"

İki milletvekilinin Sur'da 17 Mart 2016 tarihinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Konca ve Aslan'ın cenazede Kürtçe olarak teröristi öven sözlerine yer verildi. İddianamede şunlar kaydedildi:

"Konca ve Aslan'ın konuşmalarında ülke topraklarından bir parçasını bölmek için silahlı mücadele verdiğini iddia eden terörist gruba mensup birinin öldürülmesini överek, onun yaptığı şiddet içeren eylemleri meşru gösterme gayreti içine girdiği anlaşılmıştır. Böylece terör örgütü propagandası yaptığı, ayrıca doğrudan örgüte üye olduğuna dair delil olmasa da örgüt mensubunun cenazesine katılmak suretiyle örgüt adına suç işleyen Konca ve Aslan'ın, eylemlerine uyan kanun maddeleri gereğince cezalandırılması talep olunur."

İSTENİLEN CEZA

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.