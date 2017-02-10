Valilikten flaş açıklama: İstanbul'da tüfek kullanmak ve taşımak yasaklandı

İstanbul Valiliğnden Olağanüstü Hal süresince uygulanacak silah kullanım ve taşınmasına ilişkin yasak açıklaması geldi.

DHA: İstanbul Valiliği: İlimizde meydana gelen terör eylemleri de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin İstanbul İli Mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılmasına Olağanüstü Hal süresince yasaklanmasına karar verilmiştir.