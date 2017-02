Başbakan Binali Yıldırım: Takvim işlemeye başladı

Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, " Bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun" dedi.

Belediye Başkanları Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Rabbime hamdolsun ki milletimizle yolumuz istikametimiz hep aynı oldu, aynı olmaya devam edecek. Biliyorum ki bütün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız bütün Ak Parti kadroları ilk günden beri durmadan, yılmadan çalıştınız" dedi. Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada yaklaşan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili "Millet adına 'evet' diyeceğiz, millet için 'evet' diyeceğiz. Milletimizin 'evet' dediğine 'evet' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı olan, milletimize yakışan yönetim sistemini hayata geçirmek için gün sayıyoruz" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın belediye başkanlarına yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiyemizi bir baştan bir başa imar etmek için çıktığınız bu yolda başarılı ve bereketli çalışmalar diliyorum. AK Parti olarak Türkiye'nin en büyük siyasi kadrosuyuz. Aşkla, imanla yeniden tazelenmek için istişare ve değerlendirmeler yapmak için turizmin başkenti Antalya'dayız. Bize ev sahipliği yapan milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Birlikteyiz, omuz omuzayız. Uzun ince bir yoldayız, yürüyoruz, gündüz gece. Rabbime hamdolsun ki milletimizle yönümüz, istikametimiz hep aynı oldu, aynı olmaya devam edecek.



DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN SANDIĞA GİDECEĞİZ

Size yakışan hizmet için gece gündüz çalışmak. Sizler de tam olarak bunu yapıyorsunuz. Ülkemizi doğusu, batısı, güneyi, kuzeyiyle geleceğe hazırlamak için var gücünüzle gayret gösteriyorsunuz. Bu güzel vatanın bir evladı olarak gerçekleştirdiğiniz bütün bu güzel işler için sizlere partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gelecek çalışmalarınızda da aynı şekilde AK Parti'ye yakışan hizmet anlayışıyla, canla, başla gayret göstereceğinize emin. Allah yolunuzu, yolumuzu açık eylesin. Önümüzde halk oylaması var. Tarih netleşti; 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz.

İNŞALLAH 16 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE YENİ BİR BAHAR GELECEK

Ekmeğimizi, aşımızı, işimizi daha da büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün Anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz. Bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun.

ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT EDECEĞİZ

Değerli kardeşlerim bu yolda bize çok önemli işler düşüyor. Bu halk oylamasından çıkacak sonuç Türkiye için çok önemli. Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak. Kapılarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. 7'den 70'e genç yaşlı, erkek, kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Bütün teşkilatlarımızında belediye personelimizinde bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyoruz. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız. Muhalefetin yalan söylemlerine karşılık hizmetlerle vatandaşımızın yanında olacağız. Türkiye'nin mamur edilmesi çabasında hep beraber olduk. Vatandaşlarımızla hizmetlerimizi paylaştık. Türkiye ile bir bütün olarak her şehirle aynı mesafedeyiz. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil milletin emrine amadeyiz.

AK PARTİ GELDİ YILLAR ÖNCE OLAN DEPREMİN HASARLARINI KAPATTI

TOKİ eliyle 755 bin konutu yaptık, hak sahiplerine teslim ettik. 881 hastane yaptık şifa dağıtan merkezler haline getirdik. 19 bin 763 okul ve toplamda 269 bin 600 derslik inşa ettik. Sadece Van depreminde 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 18 bin konutu yapıp, depremzedelere teslim ettik. Ben hatırlıyorum yıllar önce Varto depremi olmuştu. Bizim gençlik yıllarımızda. Yakın zamana kadar Varto depreminden kalan o hasarlı binaların, depremzedelerin o ihtiyaçları görülememişti. AK Parti iktidarı geldi onların hepsini halletti.

23 İLİMİZİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRDİK

Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Çukur siyasetinden arta kalan enkazları kaldırdık, konut inşaatlarına başladık. Yolları, cadde, altyapısı, içme suyu ve kanalizasyonuyla modern şehirler haline getirmek için gerekli adımları attık. Yatırımcılar cazibe merkezine büyük bir ilgi gösteriyorlar. Daha müracaatlar başlamadan gelen proje miktarı 20 milyarı aştı. 120 bin vatandaşımıza iş, aş sağlayacak bu projeleri süratle değerlendirip kararımızı vereceğiz. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip, buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirdi. Milletten toplanan kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor. Şehit kanı ile sulanmış toprakları alçakların çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Gençler artık yüzünü dağa değil geleceğe döndü.

AK PARTİ İKTİDARINDA YOK OLMAYA DEVAM EDİYORLAR

Şehirlerde insanlar gibidir, ruhları vardır. İnsanların morali bozuksa bu moral bozukluğu şehre yansır. Bir arkadaşım anlattı: Yıllarca Almanya'da çalışmış orada çoluk çocuk sahibi olmuş. Çocuklarına hep İstanbul'u anlatmış. Sonunda oğlu tatilini İstanbul'da geçirmek istemiş. Bu dediğim 70'li yıllarda olmuş. Atatürk Havalimanına inmişler, Şirinevler'den Topkapı'ya gidiyorlar. Baba, gururlu bir şekilde; oğlum İstanbul'u beğendin mi diyor? Oğlu diyor ki baba savaştan sonra gelsek daha iyi olurdu diyor! Allah'a şükür bunlar Ak Parti iktidarında yok olmaya devam ediyor. Modern şehirler kurmak için vargücümüzle gayretimizi gösteriyoruz. Bunları yaparken 3 şeye dikkat edeceğiz; şehirlerimizin doğal yapısı, tarihi dokusu ve şehre hayat veren insani zenginlikleri-mahalle yapısı. Bunlar olmadan şehir kimliğinin muhafaza edilmesi mümkün değil.

MEMLEKETİN HASTASI OLAN BU YAZ TÜRKİYE'YE GELSİN

Bizim şehirlerimiz ayrım gözetmeden her insanımızı kuşatan, kucaklayan mekanlar olmaya devam etmeli. Hem medeniyetle yaşayan hem medeniyeti yaşatan şehirler olmalıdır. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir kampanya, bir seferberlik başlatıyor. Bu seferberliğin adı: Memleketin hastasıyım. Kime? Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza. Memleket hastası olan, hasreti olan bütün vatandaşlarımızın bu yaz tatillerini memleketlerinde geçirsinler. Bu yaz gurbetle memleket kucaklaşsın, bir olsun beraber olsun.

ÖNCE MİLLETİM DİYEN MHP GENEL BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Biz bugüne kadar her konuda AK Parti olarak yapıcı bir tutum izledik. Toplumsal mutabakatı en üst seviyede sağlamanın gayretinde olduk. Türkiye için ana meselelerden biri Anayasa değişikliği. Hangi süreçlerden geçtiğini hepimiz biliyorsunuz, milletimiz biliyor. 11 Ekim'de MHP Genel Başkanı bir çıkış yaptı. Dedi ki, "Biz parlamenter sistemi savunuyoruz ama bir de mevcut durum var. Cumhurbaşkanının millet tarafından doğrudan seçilmesi" dedi. "Cumhurbaşkanı'nın çok yüksek desteği var ama sorumluluğu yok, gelin bu durumu düzeltelim" diye çağrı yaptı. Önce milletim ve memleketim diyen, parti çıkarlarını ikinci planda tutan MHP genel başkanına ve ekebine teşekkür ediyorum. Mevcut durumu anayasa ile uyumlu hale getirmemiz lazım diye hep söyledik. Dolayısıyla MHP ile biraraya geldik. Bu arada CHP'nin de kapısını çaldık. Dedik ki bu güzel iş hepimizin olsun. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık. Efendim anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında oldu! İnsaf be kardeşim. Yani hiçbir şey olmadıysa sor Fatih Şahin'e ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana! Malesef CHP memleket meselesini çözmek yerine toplumu ayrıştırmak için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. Türkiye bölünür diyorlar! Hadi oradan. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Anamuhalefet partisi PKK ile HDP ile FETÖ ile aynı ağızdan konuşuyor. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmek anamuhalefet partisine zarar veriyor. Ey Kemal bey bırak terör örgütlerinin sesine kulak vermeyi millete kulak ver. Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen Yenikapı ruhu gibi bir ve beraber olalım. Anamuhalefet partisi olarak sanki CHP, iktidara değil cumhuriyete muhalefet ediyor. Aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor. Memeleket meseleleri için adım attığımızda sürekli eleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Sürekli vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar. Niye korkuyorsunuz kardeşim! Vatandaşa itaat et, rahat et! Bunlar ne yapıyor. Millet AVM'ye gidiyor bunlar AYM'ye gidiyorlar. Millete gitmek yerine mahkemeye gidiyorlar. Kimsenin aldırış ettiği yok kendileri çalıp kendileri dinliyor.

ŞİMDİ BİZE YURTTAŞLIK DERSİ VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu millete geçmişte yüzde 7 bini bulan faiz ödettiler. Memurun, işçinin maaşını ödeyemez duruma getirdiler. Şimdi bize yurttaşlık dersi vermeye çalışıyorlar. Bu meselenin ardından memleket meselesi vardır. Tek derdimiz Türkiye'nin istiklali ve istikbalidir. Bunun da ne kadar önemli olduğu 15 Temmuz gecesi görülmüştür. Kahraman millet bunlara dersini vermiştir. Meselemiz memleket meselesidir. Bu millet bütün oyunları bozduğu gibi bu oyunlarıda bozacak. Ak Parti bu karalama kampanyasına karşı dimdik ayakta. Memleketinize döndüğünüzde vatandaşlarınıza tek tek bunların perişanlıklarını anlatın. Biz bu oyunlara evelallah gelmeyeceğiz, tahriklere kapılmayacağız. Türkiye'yi kutuplaştırma planına ortak olmayacağız.