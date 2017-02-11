Başbakan Yıldırım: Elden giden bir şey yok, elden giden vesayet

Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da STK temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da STK Temsilcileri ile buluştu. İşte Başbakan'ın açıklamaları:

"2023'te dileğimiz, ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine taşımak. Bunu hep birlikte başaracağız. Ülkemizde devam eden kalkınma hamlesinden Antalya'da nasibini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği şehir hastanesini de başlatacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

"Değerli Antalyalılar yolları böldül hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bölünmüş yol çalışmaları hızla devam ediyor. 431 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Antalya sadece turizmin değil aynı zamanda tarımın da başkentidir."

"5 ÜNİVERSİTE DAHA GELECEK"

"Antalya yakında eğitimin başkenti de olacak. 5 üniversite var 5 üniversite daha gelecek. Antalya'yı Konya'ya Kayseri'ye hızlı trenle bağlayacağız. Burdur'u da ayrı bir hatla Antalya ve Eskişehir'e bağlayacağız. Turizmin gözbebeği Antalya'aya ne kadar hizmet etsek azdır. Heleli hoş olsun."

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

"Gelelim asıl meseleye. Değerli kardeşlerim her zaman bir yandan hizmet yaptık bir yandan vesayet odakları ile mücadele ettik. 2002'de 'Tek başına iş başına' dediniz, başa geldik. 'Ne güzel' dedik. Ama Ankara'ya gittik baktık ki her taraftan bir kafa uzanıyor. Merhaba biz yeni ortaklarınızız dediler. Haksız ortaklar birden bire peyda oldu. İlk denemelerini 2007'de yaptılar. İcat çıkardılar. Siz cumhurbaşkanını seçemezsiniz 367 lazım dediler. Bunu vesayet odakları çıkardı. CHP'de sözcüsü oldu."

"Esasen değerli kardeşlerim bu gün yaptığımız iş yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa yetkiyi halk veriyorsa sorumluluğu da yine siz vereceksiniz. Getirilen bu değişiklik yetkiyi veren Cumhurbaşkanına halk, sorumluluğu da veriyor. Söylenenleri duydukça kanımız donuyor. Sanki değişiklik hiç konuşulmamış. Rejimin elden gittiği falan yok. Elden giden vesayet. Bu anayasa değişikliği yapıldığında 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz. Çünkü millet işe el koydu."

"DEĞİŞİME DİRENENLER TARİH SAYFASINDAN YOK OLUYOR"

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları rejimin adını 1923'te koydu. Değerli kardeşlerim rejim falan değişmiyor. Değişime direnenler tarih sahnesinden yok oluyor. Olay budur. Efendim neymiş cumhurbaşkanına meclisi fesih yetkisi veriliyormuş Böyle bir şey yok. Karşılıklı seçim yenileme hakkı var. Cumhurbaşkanlığı sisteminde milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı aynı gün seçiliyor."

"Bu sistem kardeşim oturun anlaşın diyor, dengeliyor. Dolayısı ile uzlaşmazlığı ve krizi önlemeyi öngören bir sistem. Meclisteki vekillerin sayısız seçilme hakkı var. Cumhurbaşkanının iki defa seçilme hakkı var. Durup duruken seçim kararı alır mı? Almaz. Hakkından gidiyor. Burada sisten kardeşim ya anlaşırsın ya da seçime gideriz diyor. Seçime gitmekte kolay olmadığı için uzlaşma oluyor."

"Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten suçlanabilir. Nasıl yargılacak bütün vekillerin 4'te 3'ü kabul oyu verirse Divan'a gidiyor. Yeni sistemde üye sayısının 3'te 2'si nispetinde bir kabul oyuyla Yüce Dİvan'a gönderilir. Mevcutta yüzde 75 yeni gelende yüzde 66. Bunun neresi meclisi feshetmek."

"Mevcut sistemde hükümetin istemediği hiçbir şey meclisten geçemez. Ama yeni sistemde vekiller daha bağımsız. Dolayısıyla daha iyi anlaşmanız lazım. Meclisin saygınlığı da gücü de artıyor. Değerli konuklar bu asılsız iddiaları ortaya atanlar haksızlık etmiyor, kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar."

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

"Efendim partili Cumhurbaşkanı tarafsız olmaz. Peki Menderes Türel tarafsız değil mi? O da partili ben de partiliyim. Ben de Başbakanım, şimdilik... Tarafsızlık ayrı partili olmak ayrı. Herkesin gönlünde bir parti vardır. Önemli olmak görevini yaparken 80 milyonu kucaklayacaksın. Efendim anayasa değişikliği zmansız olmuş. Ya zamanı ne zaman olacak. 1950 yılından beri konuşuluyor. Yakın siyasi tarihimizide bu çiftbaşlılık hep sorun olmuuş. Bir yerde iki başlılık oldupu zmqan oarada idare olmaz. İrade olmayan yerde de idare olmaz. Sorunları torunlara bırakmamak bizim şiarımızdır. Bütün milletin kafasını meşgul eden bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Zamansız falan değil geç kalmış bir iştir. Biriken sorunları çözmek hep bize nasip oldu. İstikrar ve güven kalıcı hale gelecek. Hükümet kuruldu kurulmadı... Bu mesele artık ortadan kalkıyorç Yetkiyi iki sandık arasında uygun gördüğünüz birine teslim edeceksiniz. Brokrasi daha etki,n ve daha hızlı çalışacak. Ekonomi daha da güçlenecek."

SEÇİLME YAŞININ 18'E İNDİRİLMESİ

"18-25 yaş arası 8,5 milşyon gencimiz var arkadaşlar. Seçme yeterliliğine sahip olan seçilme yeterliliğine de sahiptir. Bu evrensel hukuk kaidesine uygundur. Dolayısıyla bunun neyine karşı çıkıyorlar anlamadım.

"Sözü uzatmaya gerek yok. Siz feleğin çemberinden geçmiş insanlarsınız. 16 Nisan'da bir karar vereceğiz. Milletin kararı ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Siz de STK temsilcileriö olarak bizim kadar sorumlusunuz. Çünkü bu gelecek kuşakların kararıdır. Ya onların aydınlık geleceğini inşa edeceğiz ya da sorunları onlara bırakacağız. 16 Nisan inşallah milletimizin birliği beraberliği bekası için önemli bir gündür. EVET'inibol olsun gecenşz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar."