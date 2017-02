‘Bileklerimizdeki prangayı sökeceğiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi, hedeflerimize ulaşmak için verdiğimiz mücadeleyi güçlendirecek. Bu sistem bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan’da söküp atmaya var mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, dün Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, anayasada değişiklik yapılmasına dair kanunu onayladıktan saatler sonra vatandaşlara hitap etti:



BU MİLLETE AŞIĞIZ:

Biz bu millete aşığız. Onun için koşacağız. Bu sistem var ya, bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangayı söküp atmaya var mıyız? Bunu beraber yapacağız.



ÖNEMLİ KAVŞAK:

Türkiye yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in şehri Aksaray'ın da bu sürece tarihi destek vereceğine inanıyorum. Biz hayatımızın hiçbir döneminde milletten korkanlardan, kaçanlardan, millete tepeden bakanlardan olmadık. Çünkü biz bu millete hakim olmaya değil, hadim olmaya geldik.



TEVAZU:

Sonunda ne olacak? Cumhurbaşkanı olsan ne yazar, Başbakan olsan ne yazar, milletvekili, belediye başkanı, vali olsan ne yazar? Gideceğimiz yer 2 metreküp toprak. Ya geçin bunları, tevazu, tevazu.



HEDEF SAPTIRIYORLAR:

Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini koruyarak hedeflerine ulaşma konusunda verdiği mücadeleyi güçlendirecektir. Hedef saptırıyorlar. Neymiş Parlamento yok olacakmış. Eline, diline dursun. Böyle bir şey yok. Yasama organı, yürütme yine var. Kim yürütme? Cumhurbaşkanı. Ama çift başlılık kalkıyor. Artık kendi kabinesiyle tek otorite. Ama bir özellik daha var. Bazıları Amerika ile karıştırıyor, hayır. Bunun adı Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Karşı çıkanların derdi bu sistemin mahzurlu oluşu değil. Onların bu ülke ve millet için iyi, güzel, faydalı olan ne varsa hepsiyle sorunu var.



GENÇLERİ GÖRECEĞİZ:

Bundan sonra Parlamento'da 18 yaşındaki gençler de görebileceğiz. Ülkemizin son 50-60 yılında sahip olduğu ne varsa hepsine karşı çıkanlar, bugün cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine de karşı çıkıyor. Darbelere, muhtıralara, krizlere yol açan sistemi değiştirmek istiyoruz.



REJİMLE DERT YOK:

Bu ülkede kimsenin cumhuriyetle, devletle, rejimle bir derdi yok. Amaç dünyanın yeniden kurulan düzeni içinde en güçlü, en ileri, en avantajlı konumu elde etmek. Mevcut yönetim sistemimiz sadece askeri darbelere değil, onunla birlikte siyasi ve ekonomik krizlere açık yapısıyla bizi hedeflerimize ulaştırmakta yetersiz, hatta engel. Hızlı karar alma ve güçlü uygulama ihtiyacını karşılamak için yönetim sitemimizi değiştirmekten başka çaremiz yoktur. Her kim cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini getirip şahsıma bağlıyorsa, tek sebebi milletin kendisine teveccüh etmeyeceğini biliyor olmasıdır. Karşı çıkanlar yüzde 50 artı bir oy alabileceklerine dair en küçük ümitleri olsun, Meclis'te 550'de 550 ile bu değişikliği kabul ederlerdi. Burada da Türk tipi Parlamento getiriyoruz.



TEK ADAMCI BUNLAR:

Tek adamcılık kimde var? Şu ana muhalefetin geçmişinde var, bu CHP zihniyetinde var tek adamcılık. Bunlarda, bunların il başkanları, bulundukları ilin valiliğini yapmıştır. Erdoğan, Twitter hesabından da "16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'evet' diyorum" paylaşımında bulundu.



MİLLETİN KARARINDAN NİÇİN KORKUYORSUNUZ

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise şöyle dedi: "Şimdi söz tekrar sizde. Birlikte 16 Nisan'da yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Güçlü ve istikrarlı bir iktidar için Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? Vesayetleri darbeleri tarihe gömmek için hazır mısınız? Kararlılık senaryoları sona erdirmeye var mısınız? Ecdad mirasını geleceğe taşımaya hazır mısınız? Daha fazla kalkınma, daha fazla refah için var mısınız? Ekmeğimizi, işimizi, aşımızı büyütmeye var mısınız? Kesintisiz bir demokrasi için, güçlü Türkiye için hazır mısınız? Biz milli iradenin gösterdiği her hedefte milletin verdiği her kararda varız, kararımız 'evet.' Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın yarınları için kararımız 'evet.' Millet AVM'lere gidiyor, bunlar da AYM'ye gidiyor. Ey ana muhalefet partisi, sizin bu millete güveniniz yok mu? Milletin vereceği karardan niye korkuyorsunuz? Demokrasiye, inancınız varsa söz de milletin karar da milletindir. İş yapmak, üretmek, Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayanlara engel olan bu köhne anlayışa 16 Nisan'da son vermeye hazır mısınız? Aksaray Türkiye'nin büyük hedefleri için evet diyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, kararımız evet"



"TEK VATAN İÇİN 'EVET' DİYORUZ"

"15 Temmuz'da bu millet göğsünü tanklara, F-16'lara, helikopterlere siper etti. Bu işareti unutmayın (Rabia yaparak) İşte 16 Nisan'da tek vatan için 'evet' diyoruz. 16 Nisan'da tek bayrak için 'evet' diyoruz. (İdam isteriz' sloganları üzerine) 16 Nisan bu işin sinyali olacak. Millet böyle dedikten sonra bunun önünde durulur mu? Kandil'le, PKK ile DHKP-C ile terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle benim milletimin iradesine ipotek koymak isteyenlere, inanıyorum ki kararımız evet."



'SATIH BÜTÜN DÜNYADIR'

"Cerablus , El Rai, Dabık, şu anda da El Bab operasyonu ile kendi oyun planımızı hayata geçirerek oralarda hayatın akışını Silahlı Kuvvetler ve ÖSO ile değiştirdik. Türkiye adeta İkinci Kurtuluş Savaşı veriyor. Bu savaşı hem cephede hem de ekonomiden diplomasiye her alanda veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' diyordu. Biz de bu mücadele bütün vatandır bütün dünyadır diyoruz. Küresel sistem çatırdıyor. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor."