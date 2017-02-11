Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğini onayladı. Referandum tarihi 16 Nisan olarak açıklandı. Başbakan Yıldırım: ‘Artık söz de karar da milletin’

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği 21 Ocak'ta Meclis'ten geçmişti. 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen anayasa değişikliği 9 günün ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Başbakanlığa gönderildi. 15 günlük bekleme süresinin 9 gününü kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce "Mevsim şartlarını dikkate alarak inceleme yapacağım" demişti. Referandum süreci Resmi Gazete'de değişikliğin yayımlanması ile birlikte başlayacak.

Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama tesisinin açılışına giderken Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliğini imzaladı, gün de belli oldu. Büyük gün 16 Nisan. Memleketimizin milletimizin geleceği için güzel bir adım atıldığını düşünüyoruz.Artık söz ve karar milletin" dedi. Muhalefeti de eleştiren Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişirse bölünecekmiş Türkiye. Hadi oradan. Teröristler de aynısını söylüyor, PKK aynısını söylüyor, Feto, ahir zaman şeytanı da aynısını söylüyor. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin teminatı Acıgöl'dür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. İşte bu kadar. Esas olan budur. Gerisi angarya" ifadelerini kullandı.

ANKET ESPRİSİ

Yıldırım, "yüzde tahmininiz var mı?" sorusuna ise "Bu dönemde tahmin ve anket yapanlar çok olur. Gerçek anket sandıktan çıkan sonuçtur. Bir bilim adamı diyor ki 'ben anketlere inanırım ancak kendim yaparsam' Ben de katılıyorum. Seçmene ilk mesajımız evet, evet, evet" yanıtını verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da cuma namazını Acıgöl'deki Merkez Camisi'nde kıldı.

TÜRKİYE YEDİNCİ REFERANDUMUNA HAZIRLANIYOR