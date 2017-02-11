Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuşuyor.

SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tam da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için tarihi karar arefesinde olduğu bir dönemde tertip edilen bu sempozyum için SETA yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

ANA MUHALEFET SANA SESLENİYORUM!

Kardeşlerim bu süreçte ülkemiz savaşlar ve krizlerle sürekli erimiş küçülmüş ağır bedeller ödemiştir. Çanakkale'den aldığımız ilhamla Kurtuluş Savaşını verdik. İstiklal harbinin başarıya ulaşmasının ardından Cumhuriyetin ilanı.. Avrupa ülkeleri monarşi ile yönetilirken biz Cumhuriyeti ilan ettik. Ülkemiz bugünlere kadar geldi. Anamuhalefet sana sesleniyorum: Önce tek partili, sonra çok partili döneme geçildi... 1921 ile 1924 anayasası arasında çok ciddi farklar vardır. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığı ile İnönü döneminde de farklılıklar vardır. 1950'den sonra demokrasimizi darbelerin gölgesinde ayakta tutmaya çalıştık. Miletimizden aldığımız güçle sorunları aşmayı başarmış olmamız temelde yatan çarpıklıkları ortadan kaldırmıyor. Bu çarpıklıkların sonucu istikrarın sürekli tehdit altında olmasını sağlıyor.

25 GÜN SÜREN HÜKÜMETLER VAR

Ülkemizde hükümetlerin ömrü 16 ay bile değildir. Türkiye böylesine kısa ömürlü hükümetler tarafından yönetilirken gelişme yarışına girdiği ülkeler tarafından birer birer geçilmiştir. 25 gün süren hükümetler olmuştur. Böyle devlet yönetilir mi? İşte biz bunu temelden değiştiriyoruz. Şayet ülke ve millet olarak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yetki ve sorumluluk sahibinin belli olduğu bir sisteme ihtiyacımız vardır. Bu yeni sistemin gerisinde böylesine derin bir arka plan vardır. Bu mesele Cumhuriyet meselesi değildir. Tartıştığımız sistem Türk milletinin beka sorununun en doğru çözüm yoludur. Cumhuriyetin ilanından çok partili hayata geçiş dönemine kadarki süreye demokrasi diyen ya kendini kandırır ya da bizi. Ey anamuhalefet önce kendini bir silbeye çek bakalım. 1950'de geçtiğimiz çok partili hayatın sık sık darbelerle engellenmesinin arkasındaki düşünce tek partili dönemi özleyenlerdir. Vesayet kurumlarının elinden çok çektik. Ne zaman milli iradeye dayalı hükümetler iş başına geçtiğinde büyük sıçramalar yaşamışızdır. Bütün bu tecrübeleri tarihi okumaları bir araya getirdiğimizde ülkemizin yeni anayasa ve yeni hükümet sistemine ihtiyacı gün gibi ortaya çıkıyor.

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