Emine Erdoğan: Normal doğumu tercih edin

Emine Erdoğan: Asıl olan müdahalesiz normal doğumdur. Sezaryen doğru zamanda yapıldığında elbette hayat kurtarıcı. Fakat ülkemizde bu sınırlar fazlasıyla aşılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü'nce düzenlenen "Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı"na katıldı. Doğumun dünyanın en büyük mucizesi olduğunu, her kadının bu mucizeyi yaşamak istediğine dikkat çeken Erdoğan, "Bilimsel gelişmeler, bu mucizenin bilinmeyen yönlerini de öğretti. Doğum sürecinde anne ve çocuk arasında çok özel bir bağ tesis edilir. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryen, maalesef tercih edilebilir bir doğum şeklini almıştır. Oysa asıl olan müdahalesiz normal doğumdur. Sezaryen, zorunlu sebeplerle ve doğru zamanda yapıldığında elbette hayat kurtarıcıdır fakat ne yazık ki ülkemizde bu sınırlar fazlasıyla aşılmıştır" diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 15 rakamını "Makul sezaryen oranı" olarak gördüğünü ifade eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

Türkiye'de bu oran yüzde 53'lere ulaşıyor. Oysa şartlar elveriyorsa normal doğum, bebek için en iyi sağlık güvencesidir. Sayısız faydaları da vardır, mesela anne sütünün gelmesini sağlayan hormonal yapıyı tetikler. Uzmanlar, normal doğum ve anne sütünün, hayat boyu sağlık rotamızı belirlediğini söylüyorlar. O halde, neden çocuklarımızı hayata yenilgiyle başlatıyoruz? Kadınlarımızı normal doğum mucizesini yaşamaktan, çocuklarımızı da yaşam boyu sağlıklarını etkileyecek faydalardan mahrum ediyoruz? Sezaryen doğum Fransa'da yüzde 20, Hollanda'da ise yüzde 15'ler civarında.

GEREKSİZ SEZARYENE 2 BİN LİRA CEZA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sezaryen oranı yüzde 80'in üzerinde olan hastaneler olduğunu belirterek, "Gereksiz bir sezaryen yapılmışsa, bu bizim mevzuatımıza, annenin, bebeğin hakkına tecavüz eden bir durum olduğu için biz o hastaneye mevzuatımızdaki para cezalarını uygulayacağız. Şu anda sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Neredeyse bütün doğumlarını sezaryen ile yapan ekipler var. Biz sezaryen oranı yüksek diye hiç kimseye ceza vermek niyetinde değiliz ama sezaryen oranı yüksek olan hastaneleri incelemeye alacağız" dedi.