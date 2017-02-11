"Erdoğan'dan sonra ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni sistemin kendisi ile özdeşleştirilmesine, "Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse Allah ne derse o olacak! Ülkemizde her şeye karşı çıkmayı muhalefet sanan bir anlayış sebebiyle malesef bu konuları asıl düzlemde müzakere edemiyoruz." sözleri ile cevap verdi.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

MİLLET NE DERSE ALLAH NE DERSE O OLACAK!

Güvensizlikleri Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete olan güvensizlikleridir. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorlar. Tayyip Erdoğan baki değil fani. Benim 16 Nisan'a çıkacağımın bir garantisi var mı? Haşa! Biz burada bir sistem mücadelesi veriyoruz.

-CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ SEMPOZYUMU

"MİLLET NE DERSE O OLACAK ALLAH NE DERSE O OLACAK"



Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse Allah ne derse o olacak! Ülkemizde her şeye karşı çıkmayı muhalefet sanan bir anlayış sebebiyle malesef bu konuları asıl düzlemde müzakere edemiyoruz. Bu sempozyumda bu konu enine boyuna tartışacaklar. Bunun için anayasa değişikliğinin tek tek maddelerine girmiyor, sistemin ruhu üzerinde duruyorum. Türkiey'de ve dünyada Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl işliyor? Bunu bu eserde görmek mümkün. Bunun için SETA'ya teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millet ne derse o olacak. Allah ne derse o olacak"