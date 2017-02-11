‘Evet’ çıkmazsa Türkiye karmakarışık olur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 48'inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle dün bir grup gazeteciyle sohbet etti. Bahçeli, "Referandumda 'hayır' çıkarsa ne olur?" sorusuna, "Karmakarışık olur Türkiye. Bundan yararlanmak isteyen çevreler çıkabilir" karşılığını verdi. "Referandum sonrası erken seçim olabilir mi?" sorusu üzerine de Bahçeli "Evet de hayır da olsa başka senaryolar üzerinden Türkiye'yi seçime götürmek, çok ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz. Türkiye'yi senaryolara kurban etmemek lazım" diye konuştu. MHP'nin kampanya sürecinde AK Parti ile birlikte hareket etmesini doğru bulmadığı görüşünü bir kez daha dile getiren Bahçeli, iki partinin de kampanyasını kendi gerekçeleri doğrultusunda yürüteceğini söyledi. Bahçeli, kendisinin de mitingler düzenleyeceğini açıklarken, "Biz 'evet'i anlatmazsak, kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın" dedi. Bahçeli, MHP'nin kampanya sloganının da "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için evet" olduğunu ifade etti. Bu arada MHP, referandum sürecindeki yol haritasını belirlemek için dün Konya'da kampa girdi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU!

BİN 50 DOLARIM VARDI BOZDURDUM

Cumhurbaşkan ı Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısına katıldığını belirten Bahçeli, "Bin 50 dolarım vardı hepsini bozdurdum. O gün 3 bin küsur lira yapıyordu. O para da hâlâ çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim" dedi.