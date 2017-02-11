Hüda Kaya'ya tepki büyüyor

Hayır cephesinde bulunan HDP referandum için propaganda sürecini başlattı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 'İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir.' dedi. Evet'çilerin dini suistimal ettiğini iddia eden çevrelerin Hüda Kaya'nın bu çıkışına sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören referandum sürecinin propaganda süreci başladı. AK Parti ve MHP 'Evet' derken 'Hayır' cephesinde ise CHP, HDP, PKK ve FETÖ yer alıyor.

Son olarak HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın yaptığı 'Evet demek Allah'ı inkardır' çıkışı Hayır'cıların propagandayı nerelere taşıdığını gözler önüne serdi.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR



Şanlıurfa'da referandum çalışması kapsamında konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'a da ters düştüğünü iddia ederek "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Hüda Kaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

AK PARTİLİ VEKİL DE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da attığı tweette, "Allah'tan uzaklaşıp, Öcalan'ı tanrılaştırınca akıl baştan gitti" yorumu ile tepkisini ortaya koydu.