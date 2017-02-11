Referandum ne zaman? - 2017 Referandum ne zaman yapılacak? - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

TBMM'de Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından milyonlarca vatandaş ''referandum ne zaman?'' sorusunun cevabını arıyordu. Dün ise referandum tarihi resmen açıklandı. Önce Başbakan Binali Yıldırım ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında yapılacak referandum tarihini verdi. Peki 2017 referandum ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TBMM'de yapılan oylamalar sonucunda kabul edilen Anayasa değişikliğinin ardından ''2017 referandum ne zaman?'' sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalara göre referandum tarihi kesinleşti. Daha önce referandumun Nisan ayı içeriisnde yapılacağı söylenmişti. Peki 2017 referandum ne zaman? İşte tüm detaylar...

2017 REFERANDUM NE ZAMAN?

YENİ ANAYASA MADDELERİ

1) Milletvekili 550'de 600'e çıkacak

2) Milletvekili seçilme yaşı 18'e düşürülecek

3) TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir olacak seçimler aynı günde gerçekleşecek.

4) Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak

5) Cumhurbaşkanının partisiyle bağlantısı kesilmeyecek

6) Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak bir kişi en fazla 2 kez Cumhurbaşkanı olacak

7) Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

8) Seçimde geçerli oyların Salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

9) Cumhurbaşkanı 'Devlet Başkanı' olacak yürütme yetkisiyle birlikte Başkomutanlığıda temsil edecek

10) Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atayabilecek ayrıca görevlerine son verebilecek

11) Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak

12) Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine bağlı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek

13) Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.

14) TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.

15) TBMM, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları hakkında soruşturma açılmasını talep edebilecek

16) Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.

17) Cumhurbaşkanı bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

18) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak

19) Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanması durumunda üyelikleri sona erecek

20) TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek

21) Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek

22) Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak

23) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek

24) Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak

25) Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek

26) TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak

27) Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak