YSK referandum tarihini açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini resmen açıkladı.
Anayasa değişikliğini içeren referandum 16 Nisan'da kesin olarak yapılacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI
Anayasa değişikliği kanunu bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
EVET BEYAZ ZEMİNE BASILACAK
Güven referandum oylamasında ''Evet'' mührünün beyaz zemine ''Hayır'' mührünün ise kahverengi zemine basılacağını belirtti.
10 PARTİ SANDIK BAŞINDA OLACAK
Güven sandık başlarında 10 partinin görevlilerinin bulunabileceğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...