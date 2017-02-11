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YSK referandum tarihini açıkladı!

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 12:37 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 12:45
YSK referandum tarihini açıkladı!
YSK referandum tarihini açıkladı!

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini resmen açıkladı.

Anayasa değişikliğini içeren referandum 16 Nisan'da kesin olarak yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Anayasa değişikliği kanunu bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

EVET BEYAZ ZEMİNE BASILACAK

Güven referandum oylamasında ''Evet'' mührünün beyaz zemine ''Hayır'' mührünün ise kahverengi zemine basılacağını belirtti.

10 PARTİ SANDIK BAŞINDA OLACAK

Güven sandık başlarında 10 partinin görevlilerinin bulunabileceğini söyledi.

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