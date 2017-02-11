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'dan flaş açıklaması

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 10:49 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 11:11
YSK'dan flaş referandum açıklaması
YSK'dan flaş referandum açıklaması

Başkanı Sadi Güven, "Toplantı yapıp daha sonra un resmi tarihini açıklayacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından YSK'da referandum tarihine ilişkin toplantı gerçekleştirilecek.

Toplantı için YSK binasına gelen Güven, "Biraz sonra toplantı yapacağız. Halk oylamasının resmi tarihini belirleyip ilan edeceğiz. Toplantıdan sonra açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.