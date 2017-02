“16 Nisan’da ülkeye yeni bir bahar gelecek”

Başbakan Yıldırım: Ana muhalefet partisinin lideri FETÖ’cülerle, PKK’lılarla, HDP’lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Ey Kemal Bey! Bırak terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver

AK Parti'nin 81 ildeki il, ilçe ve belde belediye başkanları Antalya'da buluştu. İstişare ve değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları da katıldı. Yıldırım konuşmasında şu mesajları verdi:

TAÇLANLANDIRACAĞIZ: Biliyorsunuz önümüzde bir halk oylaması var. Tarih netleşti, 16 Nisan pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek.Sandıkta gerekeni yapmaya hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek için alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasi ile taçlandıracağız. Bu süreçte vatandaşımızın aklına birşey takıldığında ilk bize ulaşacaklar. Bütün kapılarımız, telefonlarımız vatandaşa 7/24 açık olacak.

UYANIK OLUN: Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Her zaman sağ duyulu davranacağız. Ve en önemlisi şehrin vicdanı olan kanaat önderleri, esnaf, manevi büyükleri düzenli olarak ziyaret edeceğiz, onların tavsiye ve dualarını almaktan geri kalmayacağız.

GÖKÇEN'E, FATİH'E SORUN: AK Parti bugüne kadar hep yapıcı tutum sergiledi. "Anayasa değişikliği kapalı kapılar arkasında oldu, hiç şefaffaf olmadı" deniliyor. Hiç olmadı Gökçen'e (Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç) sor bakalım ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana. Sor Fatih Şahin'e (Genel Başkan Yardımcısı) ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana. Muhammet Balta'yı söylemiyorum.

AYNI AĞIZDAN KONUŞUYOR: CHP toplumu kutuplaştırmak için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. "Efendim anayasa değişikliği kabul edilirse Türkiye bölünür." Hadi bakalım, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ana muhalefet partisi genel başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Ana muhalefet partisi iktidarın alternatifidir, terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar veriyor.

MİLLETİN SESİNE KULAK VER: Bir partinin genel başkanı olarak değil bu ülkenin vatandaşı olarak ifade ediyorum, Ey Kemal Bey! Bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak ermeyi, milletin sesine kulak ver. Millet "birlik, beraberlik, kardeşlik, aydınlık Türkiye" diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen Yenikapı ruhu gibi bir olalım, beraber olalım ve birlikte Türkiye olalım.



Hiçbir çılgın ülkeyi geri götüremeyecek

Başbakan Yıldırım, Antalya'da toplam maliyeti 650 milyon olan 67 tesisin açılışını gerçekleştirdi, STK'larla buluştu. Yıldırım özetle şöyle konuştu:

Sözümüzü tuttuk, Alanya'ya üniversite kurduk. Şimdi bakanımız açıkladı, maşallah çok da cömert, 5 üniversitenin üzerine 5 üniversite daha... Ne diyelim ağanın eli tutulmaz.

Anayasa değişikliği ile artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. İnşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için, adım adım yürüyoruz. Artık söz de, karar da sizin.

Her gittiğimiz ile yeni hizmetlerle, yeni açılışlarla gidiyoruz. Çünkü biz memleketimize aşkla bağlıyız. Çünkü biz Antalya'ya sevdalıyız. Türkiye aşığıyız. Biz Türkiye'nin dünü, bugünü, yarınlarıyız. Türkiye'nin aydınlık sabahıyız. Türkiye'nin sevinci, hüznü ve heyecanıyız. Türkiye'nin çiftçisiyiz, esnafıyız, işçisiyiz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. Büyük düşünüyoruz ve diyoruz ki, kararımız 'evet'. Yeni dönemde Türkiye'yi artık tutabilene aşk olsun.

(Partili Cumhurbaşkanı olmaz eleştirilerine) Tarafsızlık ayrı partili olmak ayrı. Önemli olan 80 milyonun başkanı olacaksın.



Tek derdimiz Türkiye'nin istikbali

"Bugün Amerika'nın en üst düzey yöneticileri, BM'nin Genel Sekreteri dünya turuna Türkiye'den başlıyor bunu görmüyorlar, Türkiye'nin hala birilerinin peşine düşen bir ülke zannediyorlar. Bizim bu teklifimizin önünde arkasında içinde dışında hiçbir yerinde kişisel bir ikbal yoktur. Memleket meselesi vardır. Bizim tek derdimiz Türkiye'nin istiklali ve istikbalidir. Bunların işi ise kafa karıştırıp kendilerine alan açmaktan ibaret. Bu millet bütün oyunları bozduğu gibi bu oyunu da bozacak."



Cumhuriyete muhalefet ediyor

"Sanki CHP iktidara değil, millete muhalefet ediyor. CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor. CHP cumhuriyete muhalefet ediyor. CHP aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor. Fikir üreteceği yerde hakaretin bini bir para. Türkiye'nin hangi meselesini çözmek için adım atsak yapıcı olmayan, sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Anayasa değişikliklerine katkı vermeyeceksiniz, bir yandan da konuları çarpıtarak vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışacaksınız. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar. Cumhurbaşkanı'nın onaylaması bir kaç gün gecikti diye "İnşallah Cumhurbaşkanı bunu geri gönderir" diye dua etmeye başladılar. Vatandaşa itaat et rahat et. Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor."